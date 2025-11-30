BIST 10.937
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

ABD'nin California eyaletinde aile etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

CBS News'ün haberine göre San Joaquin Şerif Ofisi Sözcüsü Heather Brent, eyaletin Stockton bölgesindeki etkinlik salonunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Brent, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

İlk bulguların saldırının hedef alınarak gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini belirten Brent, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bilgisini paylaştı.

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırının "bir çocuğun doğum günü partisinde" düzenlendiğini belirtti. Brent ise etkinliğin ayrıntılarını doğrulayamayacağını, bunu yalnızca "aile etkinliği" olarak nitelendirebileceğini ifade etti.

California Valisi Gavin Newsom da saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini duyurdu.

