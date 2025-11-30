BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Kıraç'ın ekibi büyük korku atlattı! Uşak'ta ekip otobüsü kaza yaptı

Kıraç'ın ekibi büyük korku atlattı! Uşak'ta ekip otobüsü kaza yaptı

Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Abone ol

Gazi Bulvarında ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kıraç'ın ekibi büyük korku atlattı! Uşak'ta ekip otobüsü kaza yaptı - Resim: 0

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da haşere ilaçlaması yapılan binada 8 kişi zehirlendi
Çorum'da haşere ilaçlaması yapılan binada 8 kişi zehirlendi
Beyaz Saray'dan ABD medyasına görülmemiş tepki suçlu utanç listesi
Beyaz Saray'dan ABD medyasına görülmemiş tepki suçlu utanç listesi
Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti
Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor