Çorum'da haşere ilaçlaması yapılan binada 8 kişi zehirlendi

Çorum'da bir binada haşere ilaçlaması yapılmasının ardından zehirlenme şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda ilaçlama yapılmasının ardından bina sakinlerinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, binada yaşayan ve ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 3 aileden 8 kişinin sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edilerek, ihbarın ardından Çorum İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimyasal ölçümlerinde, haşere ilaçlaması yapılan dairenin çocuk odası bölümünde 'uçucu organik bileşik (VOC) madde' tespit edildiği, diğer daire ve binanın ortak kullanım alanlarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Öte yandan, ilaçlama yapan A.U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

