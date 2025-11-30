BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  MEDYA

Beyaz Saray'dan ABD medyasına görülmemiş tepki suçlu utanç listesi

Beyaz Saray'dan ABD medyasına görülmemiş tepki suçlu utanç listesi

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı" olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimlerini yayımladığı yeni bir internet sayfasını erişime açtı.

Abone ol

Beyaz Saray'ın internet sitesine "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığının yer aldığı yeni sayfa eklendi.

Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.

Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, "taraflı haber" ve "yalan haber" gibi kategoriler içerisinde listelendi.

Ayrıca "Tekrar Tekrar Suç İşleyen" kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti
Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor
Kenan Yıldız müthiş oynadı Juventus kazandı
Kenan Yıldız müthiş oynadı Juventus kazandı
Türkiye'den Ukrayna'nın üstlendiği Karadeniz'deki tanker saldırıları sonrası açıklama
Türkiye'den Ukrayna'nın üstlendiği Karadeniz'deki tanker saldırıları sonrası açıklama