Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede." ifadelerini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olduğunu vurgulayan Kacır, "Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde, tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

