Sadece sayılı günler kaldı! Telefonunuz kullanıma kapatılabilir 31 Aralık 2025 son...
Milyonlarca telefon için yalnızca birkaç gün kaldı! Bir şebekeye bağlı olmayıp sinyal alınamayan yüz binlerce akıllı telefonun IMEI numaraları 31 Aralık 2025 tarihinde iptal edilecek. Yapılan bu düzenlemenin milyonlarca cihazı etkilemesi beklenirken, uzmanlar uzun süredir kullanılmayan ve şebeke sinyali alınmayan telefonların açılıp sinyal almasının şart olduğunu belirterek tüm kullanıcıları uyardı.
2024 yılında ilk defa yürürlüğe girmiş olan uygulama, bu yıl yeni düzenlemeyle tekrar hayata geçiriliyor. Yapılan bu düzenlemeye göre, bir takvim yılı boyunca hiçbir şekilde şebeke sinyali almamış olarak görünen tüm akıllı telefonların IMEI numaraları askıya alınacak. Telefonunuz kapanabilir, yalnızca sayılı günler kaldı. 31 Aralık 2025 son tarih...
MİLYONLARCA CİHAZIN KULLANIMI KISITLANACAK
Bu uygulama özellikle uzun süredir çekmecede, dolapta, çatı katında bekletilen ya da kullanılmayan cihazları etkiliyor. Düzenleme kapsamında 31 Aralık 2025 itibarıyla milyonlarca cihazın kullanımı kısıtlanacak.
RAKAM 3 MİLYONU BULABİLİR
IMEI askıya alınan telefonlar yeni yıldan itibaren SIM kart takılarak kullanılamayacak. Bu yıl uygulamadan yaklaşık 3 milyon telefonun etkilenmesi bekleniyor.
UZMANLARDAN UYARI GELDİ
Teknoloji uzmanları, askıya alma işleminden etkilenmemek için uzun süredir kullanılmayan telefonların en azından açılıp kapatılmasını, şebekeye bağlanarak sinyal almasının sağlanmasını tavsiye ediyor.