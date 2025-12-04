Sadece sayılı günler kaldı! Telefonunuz kullanıma kapatılabilir 31 Aralık 2025 son...

2024 yılında ilk defa yürürlüğe girmiş olan uygulama, bu yıl yeni düzenlemeyle tekrar hayata geçiriliyor. Yapılan bu düzenlemeye göre, bir takvim yılı boyunca hiçbir şekilde şebeke sinyali almamış olarak görünen tüm akıllı telefonların IMEI numaraları askıya alınacak. Telefonunuz kapanabilir, yalnızca sayılı günler kaldı. 31 Aralık 2025 son tarih...