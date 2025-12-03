BIST 11.067
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi

ChatGPT'nin sahibi OpenAI, Google'ın Gemini 3 modelinin çıkışının ardından diğer ürünlerini geciktirmek pahasına bütün enerjisini ChatGPT'yi geliştirmek için harcayacak.

Google'ın üretken yapay zeka aracı Gemini 3'ü kullanıma sunmasıyla üretken yapay zeka rekabetindeki yarış yeniden gündeme geldi.

Üretken yapay zeka alanında Google'ın en büyük rakibi olarak görülen OpenAI şirketi de yaşanan gelişmelerin ardından ChatGPT'yi daha da geliştirme ihtiyacı konusunda şirket içinde acil durumu ifade eden "kırmızı alarmı" vermeye hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'de yer alan habere göre, yeni Gemini modelinin bağımsız performans testlerinde ChatGPT'nin çok önünde yer almasının ardından OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, şirketin diğer projelerinin geciktirilmesi pahasına tüm enerjinin ChatGPT'ye yoğunlaştırılmasını istiyor.

ChatGPT açık ara önde

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, üretken yapay zeka yarışına 2022 yılında çok hızlı giriş yapan ChatGPT, o tarihten bu yana dünyanın en popüler üretken yapay zekası ünvanını rakiplerine kaptırmadı.

Çevrim içi görünürlük ve pazarlama platformu olan Semrush'un araştırmasına göre, aylık ziyaretçi trafiğine bakıldığında ChatGPT'nin diğer yapay zekalara karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

Listede Google arama motoru 101 milyar kullanıcı ziyaretiyle zirvede yer alırken, YouTube 47 milyarla ikinci, Facebook 10 milyarla üçüncü, Instagram 5,7 milyarla dördüncü ve ChatGPT 5,2 milyarla beşinci sırada yer alıyor. Listede ChatGPT'den başka bir yapay zeka aracı ise bulunmuyor.

Statcounter'da yer alan bilgilere göre, dünyada yapay zeka kullanıcılarının yüzde 81,5'i ChatGPT, yüzde 11,05'i Perplexity, yüzde 3,07'si Microsoft Copilot ve yüzde 2,97'si Google Gemini tercih ediyor. Türkiye'de ise yüzde 90,2 ile ChatGPT ilk sırada yer alıyor, onu yüzde 5,5 ile Google Gemini takip ediyor.

Gemini 3 tüm dikkatleri üzerine çekti

Yapay zeka yarışında uzun süre ChatGPT'nin gölgesinde kalan Google ise ağustos ayında piyasaya sürdüğü görüntü işleme yapay zekası Nano Banana ve geçen ay kullanıma sunduğu Gemini 3 ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gemini'nin aylık aktif kullanıcı sayısını 450 milyondan kısa sürede 650 milyona taşımayı başarırken, bağımsız performans testi Humanity's Last Exam testinde de ChatGPT'yi geride bırakmayı başardı.

OpenAI'ın yatırımlarının dönüşünü 2030'da alması bekleniyor

OpenAI, yazılımın yanında veri merkezi ve çip yatırımlarıyla da dünya devi olmayı hedeflerken, şirketin finansal raporlarına göre 2028'e kadar şirketin "yıllık büyük zararlar" vereceği öngörülürken 2028 için tek yıllık zarar tahmini 74 milyar dolar olarak ölçülüyor.

Bu arada, şirketin yatırımlarının tam anlamıyla geri dönüşünü ancak 2030'da alması bekleniyor.

