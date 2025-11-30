BIST 10.937
GÜNCEL

İmralı'dan gelen 4 mesaj Türkiye'nin üniter yapısı... Fatih Atik kulis aktardı

TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, İmralı ziyaretiyle ilgili Ankara kulislerinde edindiği bilgileri paylaştı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Öcalan’la neler konuşulduğuna dair Şamil Tayyar’ın X mesajı ve Gülistan Koçyiğit’in verdiği röportajların ardından bir ayrıntı da TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'ten geldi.

Atik, görüşmeye ilişin edindiği kulis bilgilerini yazısında aktardı, Öcalan'ın 4 mesajını paylaştı.

1- 10 Mart mutabakatına bağlılık: Abdullah Öcalan, 10 Mart mutabakatını önemsediğini ve uygulanması gerektiğini söyledi. SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesini istedi.

2- Silah bırakma: Silah bırakmanın SDG-YPG dahil tüm unsurları kapsadığını açıkladı. Öcalan, örgütün silah bırakmasının geriye dönüşünün olmadığı ve bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.

3- İsrail’le çalışmayın: İsrail’in Ortadoğu’daki hedeflerine ulaşmak için Kürtleri kullanmaya, Kürt gücüne yaslanmaya yönelik bir hesabının olduğuna dikkat çekiyor Öcalan.  Kürtler üzerine tarihte her zaman hesap yapan güçlerin olduğunu hatırlatıyor ve SDG’ye ‘İsrail’le iş yapmayın’ uyarısını tekrarlıyor.

4- Türkiye’nin üniter yapısı: Abdullah Öcalan ayrıca, Türkiye’nin üniter yapısı ile ilgili sorununun olmadığını, devletin bölünmesini istemediğini kayda geçiriyor. Suriye’de de özerk yapı veya federasyon anlamına gelecek yapılanmaya karşı olduğuna yönelik değerlendirmeler yapıyor.

