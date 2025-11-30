Kılıçdaroğlu'nun avukatından İsmail Saymaz'a canlı Halk TV'de canlı yayın çağrısı

CHP'Yİ yolsuzluklarla anılan isimlerden arınmaya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu CHP medyasında ağır eleştirilerine uğradı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesine röportaj vermesine gelen tepkilerin ardından avukatı Celal Çelik, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a “canlı yayın” çağrısında bulundu.

"Bakalım medya ne kadar tarafsız?"

Çelik, “İsmail Bey, Eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk Tv’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır. Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan CHP'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" demişti.

Kılıçdaroğlu, 'Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine sert yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti. "Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz." diyen Özel, "CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle ‘üzerine beton dökecek’ bir işin içinde CHP olmaz." ifadelerini kullanmıştı.