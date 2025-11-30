Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu, işte A Takımı'ndaki isimler

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mevcut MYK ve PM üyelerinin tamamı Özel'in anahtar listesinde yer alırken, 31 yeni isim dikkati çekti.

Abone ol

Kurultay'ın üçüncü gününde partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçiyor.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

Demokrat Parti'den istifa edip CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA'dan istifa ederek katılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen’in yanı sıra sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel'in listesinde yer aldı. Parti içi sol muhalif tutumuyla bilinen İlhan Cihaner ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun son döneminde görevli İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de listedeki isimler arasında.

PARTİ MECLİSİ

Özel’in anahtar listesinde PM adayları arasında Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka yer aldı.