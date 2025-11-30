Uçak şehidi Emre Altıok'un ailesinde hüzünlü mutluluk! Şehidin kızı "Gökçe" dünyaya geldi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi.

Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, Samsun'da bir hastanede doğum yaptı. Bebeğe "Gökçe" adı verildi.

Şehidin babası İsa Altıok sosyal medya hesabından torununu kucağına aldığı bir fotoğrafla "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban." mesajını paylaştı.