Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Papa 14. Leo, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunduktan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, Papa 14. Leo'yu yolcu etti.

Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Papa'nın Türkiye'deki resmi temasları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştiren Papa 14. Leo, görüşmelerin ardından, Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etmişti.

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşmüştü.

İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen Papa 14. Leo, ardından helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçmiş ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmıştı.

Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantı gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak bildiri imzalamıştı.

Volkswagen Arena'da ayin düzenleyen Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedraline dua ziyareti yapmıştı.

