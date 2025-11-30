Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.Abone ol
Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında T.A. idaresindeki 52 AFP 020 plakalı minibüs, A.Y. yönetimindeki 60 M 6352 plakalı minibüs ile M.G'nin kullandığı 60 ABN 166 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.