Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında T.A. idaresindeki 52 AFP 020 plakalı minibüs, A.Y. yönetimindeki 60 M 6352 plakalı minibüs ile M.G'nin kullandığı 60 ABN 166 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

