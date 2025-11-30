BIST 10.937
Uzak Şehir'in İpek'inden çok özel sözler! Çağla Şimşek'ten İpek'e destek

Kanal D’nin rekorlarına yenilerini ekleyerek yoluna devam eden fenomen dizisi Uzak Şehir’in İpek’i Çağla Şimşek, karakterine sahip çıktı. Başarılı oyuncu, dizide Zerrin’le (Dilin Döğer) Kaya’nın (Atakan Özkaya) birbirlerine olan aşklarını bilmesine rağmen Kaya’dan vazgeçmeyen İpek’i haklı bulduğunu açıkladı.

Zerrin–Kaya fanlarının hedefinde olan Şimşek “İpek içi dışı bir kadın. Ne hissediyorsa gösteriyor. Tuttuğunu koparan, aşkı bulmuşken kaybetmek istemeyen, pes etmeyen bir karakter” diye konuştu.

“BEN İPEK KADAR SABIRLI OLAMAZDIM”

Çağla Şimşek, İpek için “Ona bir dost tavsiyesi verecek olsam, böyle devam etmesini ve onu takdir ettiğimi söylerdim. Sanırım ben onun kadar sabırlı olamazdım” ifadelerini kullandı. Diziye ev sahipliği yapan Mardin’i “Muazzam bir şehir” olarak tanımlayan oyuncu, “Geldiğim an beynim sessizleşiyor. Tarihi dokusu bana çok iyi geliyor ve işime odaklanmamı sağlıyor” sözleriyle orada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

 “HENÜZ BİRİNE AŞIK DEĞİLİM”

Elele dergisinin kasım sayısına kapak olan oyuncu, Uzak Şehir’de İpek’in Kaya’ya duyduğu aşktan yola çıkılarak kendisine yöneltilen aşk sorusuna da yanıt verdi. Güzel oyuncu, aşka bakışını şu sözlerle ifade etti: Aşk olmazsa olmazdır. Sadece ikili ilişkide değil; inanç, iş, aile, hepsinde. İlişki konusuna gelirsek, henüz birine âşık olduğumu düşünmüyorum.

AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de.

