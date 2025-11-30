BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildiğini, 231 bin 305 vatandaşın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Abone ol

Tunç, NSosyal'deki hesabından "Hedefimiz sıfır kadastro dosyası" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024'te Bakanlık olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını, yargılamaları etkin hale getirdiklerini ve vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtardıklarını belirten Tunç, "Bu kapsamda, kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirdik. Uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde teknolojik tüm imkanlardan faydalandık. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri giderdik." ifadelerini kullandı.

Böylece uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladıklarına işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildi. 231 bin 305 vatandaşımızın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerimiz de 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmasını hedefliyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, tüm kadastro mahkemelerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de Alzheimer hastası kişi ölü bulundu
İzmir'de Alzheimer hastası kişi ölü bulundu
Bakan Fidan duyurdu: Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak
Bakan Fidan duyurdu: Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak
Çankırı'da pancar yüklü tır devrildi! Sürücüsü ağır yaralandı...
Çankırı'da pancar yüklü tır devrildi! Sürücüsü ağır yaralandı...
Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu'nda konuştu
Bilal Erdoğan, 11. Genç Türkiye Forumu'nda konuştu
Uçak şehidi Emre Altıok'un ailesinde hüzünlü mutluluk! Şehidin kızı "Gökçe" dünyaya geldi
Uçak şehidi Emre Altıok'un ailesinde hüzünlü mutluluk! Şehidin kızı "Gökçe" dünyaya geldi
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu, işte A Takımı'ndaki isimler
Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu, işte A Takımı'ndaki isimler
Trabzon'da hamsi fiyatları yükseldi!
Trabzon'da hamsi fiyatları yükseldi!
Sanayide yeşil dönüşümün yol haritası devreye giriyor!
Sanayide yeşil dönüşümün yol haritası devreye giriyor!
Sinop Boyobat'ta traktör devrildi Altında kalan kadın öldü
Sinop Boyobat'ta traktör devrildi Altında kalan kadın öldü
Şehit polis memuru Hatice Ünal Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Hatice Ünal Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı