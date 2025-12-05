Burcu Kıratlı'dan aşk itirafı! "Doğru şekilde yaşamak"

Röportajında aşkın gerçek anlamı hakkında da konuşan Burcu Kıratlı, “Aşkın iyileştirici gücü kesinlikle var” diyerek, gerçek aşkın ne kadar güçlü bir duygu olduğunu vurguladı. “Aşk, çok güçlü bir bağdır ve onu yakalamak zor. Bu yüzden aşkı hakkıyla yaşamak lazım.” ifadelerini kullanan Kıratlı, aşkın sadece geçici heyecanlardan ibaret olmadığını belirtti. Gerçek aşkın, bir ilham kaynağı olduğunu ve bunu hayatın her alanına yansıttığını söyledi.