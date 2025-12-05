Burcu Kıratlı'dan aşk itirafı! "Doğru şekilde yaşamak"
Burcu Kıratlı, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile olan ilişkisi ve evlilikleriyle sık sık gündeme gelirken, bu sefer özel hayatıyla ilgili cesur açıklamalar yaptı. Aşkın iyileştirici gücünden bahseden Kıratlı, aşkı doğru bir şekilde yaşamanın önemine değindi.
Başarılı oyuncu, Aşk ve Mavi, Yıldızlar Bana Uzak, Su Ateş, Elde Var Hayat gibi projelerle tanınan Burcu Kıratlı, magazin dünyasında sık sık özel hayatı ve ilişkileriyle gündem oluyor. Bir dergiye verdiği röportajda aşkı, iyileştirici gücü ve ilişkilerdeki duygusal derinliği samimiyetle paylaştı.
Burcu Kıratlı, 2019 yılında Sinan Akçıl ile Amsterdam’da nikah masasına oturmuştu, ancak 9 ay süren evliliklerinin ardından ayrıldılar. Ayrılığın temel sebeplerinden biri olarak kıskançlık krizleri gösterilmişti. Ancak çift, kısa bir ayrılığın ardından 2021 yılında tekrar evlendi, fakat ikinci evlilikleri de 15 ay sürdü.
2022'de anlaşmalı olarak yollarını ayıran çift, aralarındaki duygusal bağa rağmen evliliklerinde karşılaştıkları zorlukları çözemediler.
Röportajında aşkın gerçek anlamı hakkında da konuşan Burcu Kıratlı, “Aşkın iyileştirici gücü kesinlikle var” diyerek, gerçek aşkın ne kadar güçlü bir duygu olduğunu vurguladı. “Aşk, çok güçlü bir bağdır ve onu yakalamak zor. Bu yüzden aşkı hakkıyla yaşamak lazım.” ifadelerini kullanan Kıratlı, aşkın sadece geçici heyecanlardan ibaret olmadığını belirtti. Gerçek aşkın, bir ilham kaynağı olduğunu ve bunu hayatın her alanına yansıttığını söyledi.
Burcu Kıratlı'ya günümüz ilişkilerinde eksik gördüğü değerler sorulduğunda ise, “Sonsuzluk çok iddialı bir kavram. Ama o sonsuz aşka inanan biriyim. Gerçek aşk, zamanın ve hayatın koşullarına rağmen dimdik ayakta durabilendir” diyerek, aşkın değerini yine vurguladı. Kıratlı, günümüzde pek çok kişinin aşk için savaşmadığını belirterek şu sözleri kullandı.