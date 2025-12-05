BIST 10.977
DOLAR 42,51
EURO 49,54
ALTIN 5.771,96

10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı

|
10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra kalbini yeniden birine açtı. Terim, gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da peş peşe paylaştı.

10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Buse Terim, 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Terim gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

19
10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz adında iki kızı bulunuyor. Ancak ilişkilerindeki sorunlar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla ortaya çıktı. İlişkilerini kurtaramayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

29
10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Boşanma sonrası açıklama yapan Terim, "Evlenmek çok normal bir şey ise, boşanmak da öyle. Biz iki kızımızın annesi ve babasıyız, hayat boyu iletişimde olacağız" diyerek olgun bir yaklaşım sergilemişti.

39
10 yıllık eşini boşamıştı Buse Terim yeni aşkını ilan etti! Aşk pozları sosyal medyayı salladı - Resim: 4

35 yaşındaki Buse Terim, uzun süre yalnız kaldıktan sonra Instagram'da gizemli sevgilisiyle çekilmiş karelerini ilk paylaştı.

49