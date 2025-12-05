Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın evi yerle bir oluyor! ''Allah düşmanıma nasip etsin''
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, yakın zamanda final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizi 'Kral Kaybederse' ile herkesin gönlünü fethetti. Başarılı ve etkileyici oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiren Dizdar'ın evi yıkılıyor. Yaşadıklarını anlatan ünlü isim bakın neler söyledi...
Başarılı oyuncu Merve Dizdar yer aldığı projelerde sergilediği etkileyici oyunculuk performanslarıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Yakında final yapacak olacak 'Kral Kaybederse' dizisinin hafızalara kazınan yıldızı Merve Dizdar, tiyatro oyunu 'Çirkin'in galasında görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dizdar, taşınma sürecinde olduğunu söyledi. Yaşadıklarını bakın nasıl anlattı...
EVİ YIKILIYOR
Kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ifade eden Dizdar, taşınma stresine girdiğini söyleyerek "Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi" dedi. Dizdar, ayrıca en sevmediği şeyin taşınmak olduğunu belirtti.
"ALLAH DÜŞMANIMA NASİP ETSİN"
"O kadar üzülüyorum ki..." diyen Dizdar, "Ben düzen ve disiplin insanıyım evdeki karışıklık beni zorluyor. Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
MERVE DİZDAR KİMDİR?
25 Haziran 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Merve Dizdar 38 yaşındadır. Ünlü oyuncu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk programında yüksek lisans yapan ünlü oyuncu, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.