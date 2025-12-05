BIST 10.969
Merve Dizdar'a şok! "Allah düşmanıma nasip etsin"

Oyuncu Merve Dizdar'ın evi kentsel dönüşümden dolayı yıkılıyor. Ünlü oyuncu taşınma sürecine girdi.

Yakında final yapacak olacak 'Kral Kaybederse' dizisinin yıldızı Merve Dizdar, tiyatro oyunu 'Çirkin'in galasında görüntülendi. 

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dizdar, taşınma sürecinde olduğunu söyledi. 

EVİ YIKILIYOR
Kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ifade eden Dizdar, taşınma stresine girdiğini söyleyerek "Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi" dedi.

Dizdar, ayrıca en sevmediği şeyin taşınmak olduğunu belirtti. 

