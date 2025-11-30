Asgari ücret maratonu başlıyor! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında çalışmalarına başlayacağı bildirildi ancak ilk toplantının tarihi henüz netleşmedi. TÜRK-İŞ, mevcut yapıda hükümet ve işverenin oy çokluğuyla karar alabilmesine itiraz ederek toplantılara katılmama kararını sürdürüyor; bu nedenle gözler hükümetin komisyon yapısına ilişkin bir adım atıp atmayacağına çevrildi.

Milyonlarca çalışanın 2026'da alacağı ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında mesaiye başlayacak.

Komisyonun ilk toplantısını yapacağı tarih henüz netleşmesi.

Ayrıca, zam masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına dair itirazı sürüyor.

İŞÇİ KESİMİNDEN İTİRAZ

Türk-İş, mevcut yapısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İşçi kesimi, hükümetle işverenin birlikte karar alabilmesine imkan veren bu duruma itiraz ediyor.

TÜRK-İŞ TOPLANTILARA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Çalışanları temsilen komisyona katılan TÜRK-İŞ bu yapı nedeniyle toplantılara katılmama kararı almıştı. Komisyonun yapısında değişiklik için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Yasaya göre, görüşmeler aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Gözler ise, hükümetin TÜRK-İŞ'in müzakerelere katılması için bir adım atıp atmayacağında.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.

Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

BAKAN IŞIKHAN: OPTİMAL BİR SEVİYE OLACAĞINA İNANIYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesi olduğu vurgulayarak "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.