Netanyahu Herzog'dan "af" talebinde bulundu! İsrail siyaseti ikiye bölündü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvuruda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başvuruda bulundu. Netanyahu, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini açıkladı. Netanyahu, hakkındaki soruşturmaların başlamasının üzerinden 10 yıl, davanın başlamasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğini hatırlatarak davanın daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Daha önce, tüm suçlamalardan aklanana kadar davanın devam etmesi taraftarı olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı, güvenlik ve siyasi gerekçeleri ileri sürerek kararını değiştirdiğini duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in büyük zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek davanın sürmesinin İsrail'i parçaladığını ve gerilimi yükselttiğini savundu.

Tereddüt etmesine rağmen son zamanlarda yaşanan gelişmelerin kararını etkilediğini ve haftada üç kez ifade vermenin zor olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebini de göz önünde bulundurarak bir karar verdiğini belirtti.

Netanyahu, "Avukatlarım bugün Cumhurbaşkanı'na af talebinde bulundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı destekleyeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail siyaseti ikiye bölündü

Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yolsuzluk davaları için af talebinde bulunması İsrail siyasetini ikiye böldü. Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad aracılığıyla Cumhurbaşkanı hukuk departmanına iletilen ve 14 sayfadan oluşan af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Herzog adına bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, talebin prosedüre uygun olarak Adalet Bakanlığı Af Dairesine iletildiği, bu dairenin Adalet Bakanlığının çeşitli birimlerinden ilgili görüşleri derleyeceği, ardından bu görüşlerin Cumhurbaşkanlığı Ofisinin hukuk danışmanı ve ekibine iletileceği, onların da Cumhurbaşkanı için ek bir görüş hazırlayacağı ifade edildi.

Bunun olağanüstü bir af talebi olduğu ve önemli sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, tüm görüşler alındıktan sonra Herzog'un Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedildi.

Netanyahu'nun Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölündü. İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun bakanlarından "af talebinin kabul edilmesi" çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabinesinde bulunan bakanlar, Cumhurbaşkanı Herzog'a af talebini kabul etme çağrısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun davasının İsrail Başsavcılığının davası olduğunu savunarak Başbakan'ın beraat etmesi gerektiğini düşünse de af talebini desteklediğini kaydetti.

Savunma Bakanı Katz, af talebini desteklediğini belirterek "Cumhurbaşkanı'ndan bu talebi kabul ederek yasal suçlamaları sona erdirmesini talep ediyorum. İsrail bugün her zamankinden daha karmaşık bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya. Eski düşmanlar güçlerini yeniden kazanmaya çalışırken, bölgedeki yeni güçler İsrail vatandaşlarının güvenliğini tehdit etmek amacıyla yükselişe geçmeye çalışıyor. Bu zamanda, önümüzdeki stratejik tehdide odaklanan birleşik bir liderlik gereklidir." iddiasında bulundu.

Maliye Bakanı Smotrich ise partisi Dini Siyonizm'in Netanyahu'nun affedilmesinden bağımsız olarak yargı reformunu savunmaya devam edeceğini açıklayarak Netanyahu'nun "yozlaşmış yargı" tarafından yargılandığını iddia etti ve "Bu nedenle, Cumhurbaşkanı'ndan af talebini kabul etmesini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Muhaliflerden, "siyasetten çekilme" şartı

İsrailli muhalif siyasetçilerse Herzog'a, Netanyahu suçunu itiraf etmeden ve siyasetten çekilmeden af talebine olumlu yanıt vermeme çağrısında bulundu.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Herzog'a, "Netanyahu'ya suçunu itiraf etmeden, pişmanlığını göstermeden ve siyasi hayattan derhal çekilmeden af veremezsiniz." diye seslendi

Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Netanyahu suçunu kabul edip pişmanlığını dile getirerek istifa etmeden İsrail'de birliğin sağlanmayacağını kaydetti.

"Sadece suçlular af diler." ifadesini kullanan Golan, Netanyahu'nun, hakkında açılan davalar düşmeyince af talebinde bulunmak zorunda kaldığına işaret etti.

Trump, Netanyahu'nun affedilmesi için Herzog'a mektup göndermişti

Daha önce Netanyahu'nun affedilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup göndermişti.

Herzog'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesinin, suçunu kabul etmesine bağlı olmaya devam ettiği sürece Cumhurbaşkanı Herzog'dan af talebinde bulunmayacağını iddia etmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.