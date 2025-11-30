BIST 10.937
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denize düşen iki kişiden biri römorkörlerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ise dalgıçlar tarafından ulaşıldı.

Kocaeli'nin Körfez açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Körfez ilçesi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların bulunduğu tekneden 2 kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alabora olan tekneye yakın durumdaki özel bir limanın römorkörleri can simidi yardımıyla ismi öğrenilemeyen bir balıkçıyı kurtardı. Balıkçı kıyıya getirilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dalgıçların yaptığı arama sonucunda diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sahilde balık tutan Selçuk Karadağ, AA muhabirine, avlanmak için Kirazlıyalı sahile geldiğini belirterek, bir süre sonra denizdeki teknenin alabora olduğunu, vatandaşların ıslık sesini ve yardım çığlıklarını duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğini ifade eden Karadağ, "Burada avlanan diğer arkadaşlarla da ıslık çalarak limandaki römorkörlere seslerini duyurdu. Limandan römorkörler peş peşe çıktı, biri can simidi attı. Kazazedelere müdahale etti. Biz 2 kişi olduğunu gördük. Diğer ekipler de hemen geldiler ve olaya müdahale ettiler." diye konuştu.

