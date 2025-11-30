BIST 10.937
Kabine toplanıyor! Ana gündem PKK'nın fesih süreci...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ve toplantının ana gündemini PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama oluşturacak. Kabine’de ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeler, Gazze’de kalıcı ateşkes süreci ve Türkiye’nin olası katkıları ile enflasyon ve hayat pahalılığına yönelik ekonomik değerlendirmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama öncelikli gündem başlığı olacak.

Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. 

Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kabine’de diplomatik temas trafiğinin yansımaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı. Karadeniz'de önceki gece vurulan tankerler sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Liman ve enerji güvenliğinin tesisini sağlamak başta olmak üzere ateşkes planları masaya yatırılacak.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

Filistin'de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir zemine oturması da Kabine'de gündemde olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de barış kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapması kararının yansımaları takip edilecek. Türkiye'nin Gazze'ye asker sevkiyatı dahil sürece hangi adımlarla katkı sağlayabileceği mercek altına alınacak.

EKONOMİ

Kabine’de ekonomi başlıklarına da parantez açılacak. 

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlar ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler değerlendirilecek.

