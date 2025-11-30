BIST 10.937
Göztepe, Antalyaspor karşısında geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 14’üncü haftasında Antalyaspor, Göztepe’yi konuk ettiği maçta ilk yarıyı Veysel Sarı’nın golüyle 1-0 önde kapatsa da, konuk ekip ikinci yarıda Taha Altıkardeş ve Juan Santos’un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi ağırladı.

Erol Bulut'un öğrencileri ilk yarıda, Veysel Sarı'nın 40'ıncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Stanimir Stoilov'un takımı, ikinci yarıda Taha Altıkardeş (48') ve Juan Santos'un (52') golleriyle durumu 2-1'e getirip üç puana uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 23 olan puanını 26'ya taşıdı ve 4. sıraya yükseldi. Antalyaspor da 14 puanla 13. sırada kaldı.

Antalyaspor önümüzdeki hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe de evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

