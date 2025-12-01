BIST 10.937
Real Madrid Girona ile berabere kaldı Arda Güler

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı. Xabi Alonso Arda Güler'i ikinci yarı oyundan aldı.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızla başlayan Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladı. Milli yıldız 2. yarı başlarken yerini Camavinga'ya bıraktı.

Bu sonuçla La Liga'da üst üste 3. kez berabere kalan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Girona ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.

