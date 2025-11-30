İslam Memiş’ten 2026 için uyarı! "O işlemi yapanlar batacak"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak tanımlayarak gümüşün yeni yılın tartışmasız “şampiyonu” olacağını söyledi ve özellikle kısa vadeli ile kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları sert biçimde uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'i geride bırakmaya hazırlanırken yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. 2026'yı "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Memiş, yeni yılın "şampiyonu" ilan ettiği yatırım aracını "gümüş" olarak açıklarken, kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapanlara "batacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.

"2026'NIN TARTIŞMASIZ ŞAMPİYONU: GÜMÜŞ"

İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Gümüş fiyatlarında ekim ayında görülen tarihi rekorların ardından piyasaların yeni zirvelerle tanıştığını belirten Memiş, gram gümüşün 73,97 TL, ons gümüşün ise 54 dolar seviyelerinde bulunduğunu hatırlattı.

Gümüşteki yükselişin temel nedeninin altın-gümüş rasyosundaki gerileme olduğunu vurgulayan Memiş, şunları söyledi:

"11 ayın şampiyonu gümüş, altını tahtından etti. Altından fazla kazandırdı ve bu yılın şampiyonu olarak zaten gümüşü bekliyorduk. Gümüşteki yükselişin temel nedeni altın-gümüş rasyosundaki gerilemedir. Rasyo 77 seviyesine gerileyince gümüş, altına kıyasla yatırımcısına daha fazla kazandırdı. Net bir şekilde söylüyorum; 2025'in şampiyonu gümüştü, 2026'nın şampiyonu da yine gümüş olacak. 2026 yılında rasyonun 67 seviyelerine kadar çekilmesini bekliyorum, bu durum gümüş fiyatlarını daha da yukarı taşıyacaktır."

"GÜMÜŞÜN GRAM FİYATINDA 3 HANELİ RAKAM BEKLİYORUZ"

Kısa vadede teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Memiş, ons gümüş için 52 dolar seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğunu belirtti. Gram gümüşte ise 75 TL ve 74 TL seviyelerinin kısa vadede kar satışlarıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

Memiş, yıllık beklentiler açısından ise umutlu:

"2026 yılı için gümüşün gram fiyatında üç haneli rakam bekliyoruz. Gramda 120 TL, ons tarafında ise 75 dolar beklentimiz devam ediyor."

"KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLAR BATACAK"

Memiş'in 2026 yılına ilişkin en sert uyarısı, yatırım stratejisi konusuna yönelik oldu. Gelecek yıl piyasa dinamiklerinde sert dalgalanmalar beklediğini belirten Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Bir ay sert düşüşlerin, bir ay sert yükselişlerin yaşandığı, öngörülebilirliğin azaldığı bir piyasa bizi bekliyor. Bu ortamda en çok kaybedenler kısa vadeli al-sat yapanlar, kaldıraçlı işlem açanlar olacak. Kaldıraçlı işlem yapanlar batacak. O yıl için yatırım stratejimiz net olmalı."