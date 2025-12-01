Ajax-Groningen maçında taraftarlar stadyumu yaktı

Ajax ile Groningen arasındaki karşılaşma, Ajax taraftarlarının geçen ay vefat eden arkadaşlarını anmak için tribünlerde meşale yakıp sahaya havai fişek atması nedeniyle maçın ilk dakikalarında iki kez durdu. Olayların büyümesi üzerine hakemler ve futbolcular soyunma odasına giderken karşılaşma ertelendi.

Hollanda Ligi'nin 14. haftasında Ajax, Groningen'i Johan Cruyff Arena'da konuk etti.

Ajax taraftarları, geçen ay vefat eden arkadaşlarını maçın ilk dakikalarında anmak istedi. Taraftarlar, tribünlerde meşale yakarak sahaya doğru havai fişek patlattı.

Maçın hemen başında yaşanan olay daha sonra 6. dakikada da yaşandı. Bu kez hakem oyunu durdurdu ve hakemlerle birlikte iki takım futbolcuları sahadan koşarak soyuna odasına gitti.

Ajax - Groningen maçı, taraftarların sahaya tekrar havai fişek atması nedeniyle ertelendi.