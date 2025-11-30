Beşiktaş, Fatih Karagümrük engelini 2 golle aştı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Jota Silva (41') ve El Bilal Toure (72') kaydetti.

Beşiktaş kariyerinde kez ilk 11'de başlayan Jota Silva, Sergen Yalçın'ın beklentilerini boşa çıkarmamış oldu.

Öte yandan El Bilal Toure'nin golünde asisti yapan isim Cengiz Ünder, 57'nci dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

87'nci dakikada oyuna giren Demir Ege Tıknaz'ın, 90+2'de attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ

Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Fatih Karagümrük 0 - 2 Beşiktaş

90'Maç sona erdi. Beşiktaş 3 puana uzanan taraf oldu.

90'Demir Ege Tıknaz'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90'Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

77'Cengiz Ünder çalımlarla ceza sahasına girdi. Grbic son müdahaleyi yaparken top kornere çıktı.

71'GOL! El-Bilal Toure, topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in içeri çevirdiği topta arka tarafta topla buluşan Toure, düzgün bir ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi.

69'Cerny'in pasında sol kanattan ceza sahasına giren Orkun vuruşunu yaptı, direkt dibinde Grbic topu kornere tokatladı.

67'Bilal Toure'nin ara pasında karşı karşıya kalan Cerny, kaleci Grbic'ten sıyrılamadı.

58'Cengiz Ünder'in penaltı vuruşunu kaleci Grbic çıkardı.

57'Serginho'nun ceza sahasında elle müdahalesinin ardından hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

53'İçeri atılan topta Cengiz Ünder sert bir şut çıkardı. Grbic kornere çeldi.

48'Gökhan'la ikinci gole çok yaklaştı Beşiktaş. Sağ köşeden gelişine sert bir vuruş çıkaran Gökhan Sazdağı kaleci Grbic'e takıldı. Sonrasında korner kullanıldı.

46'İkinci yarıya Fatih Karagümrük başladı.

45'İlk yarı sona erdi. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna üç dakika ilave edildi.

41'GOL! Köşe vuruşu sonrasında golü buldu Beşiktaş. Cerny - Orkun - Jota üçgeninde Portekizli futbolcu topu kontrol edip sağına çekti ve sol köşeye yerden sert bir şut yolladı. Siyah-Beyazlılar 1-0 önde.

24'Kranevitter oldukça uzak mesafeden şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.

21'El Bilal Toure - Cengiz Ünder iş birliği az daha golle sonuçlanıyordu. Cengiz'in şutu savunmadan döndü.

20'Serginho'nun sol kanattan ayak dışı uzun pasında Fofana hareketlendi. Ancak Paulista direkt kademeye girerek tehlikeye engel oldu.

19'Kranevitter'in Cengiz Ünder'in ayağına basması sonrası hakem Halil Umut Meler, Fatih Karagümrük'ün takım kaptanı Atakan'ı çağırarak "daha dikkatli olmaları" noktasında uyarıda bulundu.

7'Fatih Karagümrük'te Ricardo Esgaio bir sakatlık yaşıyor. Sakatlık nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu.

5'Köşe vuruşu organizasyonunda Cengiz Ünder ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

1'Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Beşiktaş başladı.

Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Tresor, Fofana, Tiago, Balkovec, Camacho, Esgaio, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure