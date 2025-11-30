BIST 10.937
Van’daki baraj faciasında üçüncü cenazeye ulaşıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak Zernek Barajı’na düşen otomobilde kaybolan üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşılırken, AFAD, UMKE ve dalgıç ekiplerinin bot ve ROV cihazıyla yürüttüğü arama çalışmaları sonucu üç kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

