Eski AK Parti milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, Ankara’da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde 67 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde defnedileceği açıklandı.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI SALI GÜNÜ KILINACAK

Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

1958 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğan Cemal Öztürk, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

SİYASİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

DURAN: MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı: "26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

KURTULMUŞ: ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKÂNI CENNET OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

YILMAZ: AK PARTİ TEŞKİLATIMIZA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM. MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere uzun yıllar TBMM'de birlikte mesai yaptığımız, kıymetli yol ve dava arkadaşımız, önceki dönemler Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk Beyefendi'nin uzun süren rahatsızlığı sonrasında vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun'a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ÖMER ÇELİK: MEKANI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Çok üzgünüz. 26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Cemal Öztürk'ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, teşkilatlarımızın ve siyaset dünyamızın başı sağ olsun."

ALA: TEŞKİLATIMIZA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

TUNÇ: RABBİM MEKÂNINI CENNET, MAKAMINI ÂLİ EYLESİN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında, "TBMM çatısı altında birlikte görev yaptığımız, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk’ün vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Nezaketi, olgunluğu ve örnek duruşuyla daima hatırlayacağımız dava ve yol arkadaşımız merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerini kullandı.

KURUM: BAŞTA KIYMETLİ AİLESİ OLMAK ÜZERE TÜM SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kurum mesajında, "26 ve 27. dönem milletvekilimiz, kıymetli ağabeyimiz Cemal Öztürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İNAN: PARTİMİZE VE MİLLETİMİZE YAPMIŞ OLDUĞU DEĞERLİ HİZMETLER DAİMA HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı dileğinde bulundu.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz Cemal Öztürk abimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Partimize ve milletimize yapmış olduğu değerli hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

BOLAT: MÜSTESNA GÖNÜL VE DEVLET İNSANI CEMAL ÖZTÜRK BEY’İN VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekilimiz, KEİPA Türk Grubu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak ülkemize kıymetli hizmetlerde bulunan; aynı zamanda İzmir MÜSİAD’ın eski başkanı olan, dava şuuru yüksek, müstesna gönül ve devlet insanı Cemal Öztürk Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Samimiyeti, gayreti ve milletimize olan hizmet aşkıyla hem gönüllerde yer edinmiş hem de ardında güzel bir iz bırakmıştır. Kıymetli ailesine, yakınlarına, Giresunlu hemşehrilerimize, MÜSİAD camiasına ve tüm sevenlerine sabır, selâmet ve metanet diliyorum. Cenab-ı Hak mekânını cennet eylesin, makamını âlî ve mübarek kılsın İnşâallah."

BAYRAKTAR: AK PARTİ TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, taziye mesajı paylaştı. Bayraktar, "26 ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Sayın Cemal Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin" dedi.

IŞIKHAN: MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taziye mesajında, "Kıymetli yol arkadaşımız, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

URALOĞLU: RABBİM MAKAMINI CENNET EYLESİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, vefat eden Cemal Öztürk için taziye mesajı paylaştı. Uraloğlu mesajında, "Abimiz, Aile Dostumuz ve Dava Arkadaşımız, 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz sayın Cemal ÖZTÜRK Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim makamını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır diliyorum" dedi.

TURAN: MENZİLİ MÜBAREK, MAKAMI ÂLÂ, MEKÂNI CENNET OLSUN

TBMM İdare Amiri , TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cemal Öztürk için taziye mesajında bulundu.

Turan mesajında, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” Giresun Milletvekilimiz, kıymetli ağabeyim, dava ve gönül adamı Cemal Öztürk’ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize hizmet yolunda gösterdiği samimiyet, vakar ve mütevazılık dolu duruşu, onu tanıyan herkesin gönlünde silinmez bir iz bırakmıştır. Merhumun bıraktığı güzel hizmetler ve kıymetli hatıralar bizler için her zaman hayırla yâd edilecektir. Cenab-ı Hak’tan merhuma rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Giresun camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde saat 14.00’te yapılacak merasimin ardından, Salı günü merhum Cemal Öztürk memleketimiz Giresun’a götürülecek; Çanakçı ilçemiz Akköy’de dar-ı bekâya tevdi edilecektir. Menzili mübarek, makamı âlâ, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.