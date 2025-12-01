BIST 10.937
4 yapay zeka uygulaması Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor tahmini yaptı

Yapay zeka uygulamaları, Trendyol Süper Lig 14. haftasında bugün saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi skor tahminini yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, BeIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 32 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

Kadıköy'de oynanacak olan derbi öncesi dört yapay zeka uygulaması, girilen güncel veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.

İşte yapay zekaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbi tahminleri:

ChatGPT: Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1

Gemini: Fenerbahçe-Galatasaray: 2-2

Grok: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Kumru: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-4

