Hakan Fidan'dan tarihi açıklama! Putin barış için hazır

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirli şartlar altında ateşkesi ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un daveti üzerine gittiği Berlin’de Alman basınının sorularını cevapladı.

"BARIŞ ANLAŞMASINI KABUL ETMEYE HAZIR"

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda kritik mesajlar veren Bakan Fidan, tarafların dört yıllık yıpratma savaşının ardından eskiye kıyasla daha fazla barışa hazır olduğunu belirterek “İnsanların çektiği acıların ve yıkımın boyutunu gördüler ve kendi sınırlarını fark ettiler. Bizim anladığımız kadarıyla Putin de belirli şartlar altında ateşkesi ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır. Bu durum Ukrayna tarafına iletildi ve biz de bunun bazı boyutlarına angaje oluyoruz. Bu savaş Rusya’ya da çok fazla maliyet çıkarmakta” dedi.

"TARİHİ BİR FIRSAT GÖRÜYORUM"

Hakan Fidan, Rusya’nın NATO’ya üye ülkelere saldırabileceğine yönelik istihbarat raporlarının hatırlatılması üzerine şu tespitlerde bulundu:

Tartışılan barış anlaşması sadece Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda tüm Avrupa için kalıcı istikrar sağlamak için önemli. Yeni saldırıları önlemek için tarihî bir fırsat görüyorum. Anlaşma, bir tarafın hangi nedenle olursa olsun, diğerine saldırmayacağına dair sarih taahhütler içermeli. Anlaşmaya varılabilirse, bölgede 50, 60, 70 yıl daha barış sağlanabilir. Belki daha da uzun.

"KOMŞULARIMIZLA SÜREKLİ ÇATIŞMA HÂLİNDE OLMAYI GÖZE ALAMAYIZ"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Ankara’nın Moskova’yı bir tehdit olarak görüp görmediği konusuna da değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi birçok çatışmada Rusya ile doğrudan karşı karşıya geldiğini hatırlattı.

Fidan “Avrupa ülkeleriyle birçok benzer deneyim yaşıyoruz. Aradaki fark şudur; biz Rusya ile diyaloğu hiçbir zaman kesmedik. Çıkarlarımız ihlal edildiğinde tepki gösteriyoruz. Ancak komşularımızla sürekli çatışma hâlinde olmayı göze alamayız” diye konuştu.

"AB, ADIM ATMALI"

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de değerlendiren Fidan, fasıllar açılmadan neyin yerine getirip getirilmediğine bakılamayacağını ifade etti. Türkiye’ye uygulanan blokajın, nedenlerden değil, bazı AB üyesi ülkelerin siyasi ve ideolojik yaklaşımlarından kaynaklandığını belirten Fidan “Şimdi sıra AB’de. Bizim için önemli olan Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik Avrupa’da siyasi iradenin geri dönmesidir, o zaman geri kalan çözülür. AB, adım atmalı” dedi.

ERAKÇİ: PKK’NIN SİLAH BIRAKMASINDAN MEMNUNUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmî temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İran’ın başkenti Tahran’da da mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Fidan, ortak basın açıklamasında Erakçi ile bölgesel konuları masaya yatırdıklarını aktararak İsrail yayılmacılığının bölge için “bir numaralı güvenlik tehdidi” olduğu konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Fidan “Amacımız İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi” dedi. Erakçi de terörün bölge için bir tehdit olduğunu dile getirerek “PKK’nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin terörden arındırılmasını destekliyoruz” dedi.