Kemal Kılıçdaroğlu "herkes görsün gerçekleri" diyerek çağrı yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla anılan isimler partiden arınmalı çağrısı sonrası CHP yöneticileri tarafından hedef tahtasına konulmasına isyan etti. Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İsmail Saymaz’a “canlı yayın” çağrısı yaptı.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB iddiananesi sonrası yaptığı açıklamalar mevcut parti yönetimini kızdırdı.

"Yolsuzluk" ve "rüşvetle" anılan isimlerin partiden arındırılması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarınca iktidara hizmet etmekle suçlandı.

Hakkındaki iddialar ve suçlamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a “canlı yayın” çağrısı yaptı.

Bu gelişme sonrası gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'na mesaj attı ve “Canlı yayın isteği sizin mi?” sorusunu yöneltti. Erkin Kılıçdaroğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı bugünkü yazısında paylaştı:

“Aytunç Bey… Yapılan bütün yalan haberleri ve kara propagandalarını, kendi kanallarında ve en güvendikleri gazetecilerinden İsmail Bey ile konuşmak isterim. Herkes görsün ve anlasın gerçekleri… Ama ben böyle bir cesareti gösterebileceklerini sanmıyorum. Saygılarımla…”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan CHP'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" demişti.

Kılıçdaroğlu, 'Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

