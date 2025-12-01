BIST 10.937
Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 mağlup ederek üst üste 5. deplasman galibiyetini aldı.

Delta Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.

İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Lakers, Doncic ve Reaves ile kazandı

Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 133-121 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

LeBron James'in sol ayağındaki ağrı nedeniyle oynamadığı ev sahibi ekipte, Luka Doncic, 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 33 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

Konuk takımda Bryce McGowens 23 sayı, Saddiq Bey 22 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Thunder, galibiyet serisini 12 maça çıkardı

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-115 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Chet Holmgren 19 sayı, 9 ribaunt, bilek ameliyatından sonra ikinci maçına çıkan Jalen Williams, 16 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Blazers'ta Deni Avdija'nın 31 sayı, 19 ribaunt, 10 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

