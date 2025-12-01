TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-3 Aralık'ta Tacikistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine başkent Duşanbe'de temaslarda bulunacak.

Tacikistan Milli Meclisi'nde İmamali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, daha sonra onuruna verilecek davete katılacak.

Ayrıca Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizida ile heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Tacikistan'a ziyareti, Türkiye'den meclis başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağı belirtilen ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un yapacağı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Tacikistan'daki temaslarının ardından Özbekistan'a geçecek Kurtulmuş, Buhara kentinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet törenine katılacak, öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüşecek.