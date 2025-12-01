BIST 10.937
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-3 Aralık'ta Tacikistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine başkent Duşanbe'de temaslarda bulunacak.

Tacikistan Milli Meclisi'nde İmamali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, daha sonra onuruna verilecek davete katılacak.

Ayrıca Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizida ile heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Tacikistan'a ziyareti, Türkiye'den meclis başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağı belirtilen ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un yapacağı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Tacikistan'daki temaslarının ardından Özbekistan'a geçecek Kurtulmuş, Buhara kentinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet törenine katılacak, öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüşecek.

Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi
Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak
Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu
GO Enerji, 45 milyon avroluk yatırımla Ankara'da batarya fabrikası kuracak
Kemal Kılıçdaroğlu "herkes görsün gerçekleri" diyerek çağrı yaptı
İstanbul'un yanı başında kar başladı!
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
ABD İç Güvenlik Bakanı, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı
Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız
Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak
Bakan Yumaklı duyurdu: Maraş Çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı
