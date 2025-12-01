Pizza yedikten sonra nargile içti hayatını kaybetti!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen ve sonrasında rahatsızlanan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kanında yüksek oranda karbonmonoksit çıkan İğdi’nin nargiledeki kömürden zehirlendiği değerlendiriliyor.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen, nargile içen 4 kişi bir süre sonra fenalaştı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sabah'ta yer alan habere göre yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karnbonmonoksit oranı yüksek çıktı.

Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği iddia edildi. Diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.