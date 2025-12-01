BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pizza yedikten sonra nargile içti hayatını kaybetti!

Pizza yedikten sonra nargile içti hayatını kaybetti!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen ve sonrasında rahatsızlanan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kanında yüksek oranda karbonmonoksit çıkan İğdi’nin nargiledeki kömürden zehirlendiği değerlendiriliyor.

Abone ol

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen, nargile içen 4 kişi bir süre sonra fenalaştı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sabah'ta yer alan habere göre yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karnbonmonoksit oranı yüksek çıktı.

Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği iddia edildi. Diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi
Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi
Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak
Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak
Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!
Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu
GO Enerji, 45 milyon avroluk yatırımla Ankara'da batarya fabrikası kuracak
GO Enerji, 45 milyon avroluk yatırımla Ankara'da batarya fabrikası kuracak
Kemal Kılıçdaroğlu "herkes görsün gerçekleri" diyerek çağrı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu "herkes görsün gerçekleri" diyerek çağrı yaptı
İstanbul'un yanı başında kar başladı!
İstanbul'un yanı başında kar başladı!
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
ABD İç Güvenlik Bakanı, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı
ABD İç Güvenlik Bakanı, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı
Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız
Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız
Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak
Bakan Yumaklı duyurdu: Maraş Çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Maraş Çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı