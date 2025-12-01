BIST 10.937
HABER /  GÜNCEL

Öcalan'ın sözlerine ses getirecek yorum! Bahçeli'ye darbe yapılacak

Öcalan'ın sözlerine ses getirecek yorum! Bahçeli'ye darbe yapılacak

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki görüşmede "Süreç başarılı olmazsa bir darbe mekaniği devreye girer." uyarısını anlatmasını yorumlayan Şamil Tayyar, Öcalan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylemek istediğini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylama sonucunda bir heyetin İmralı Adası'na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi kararı alınmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

"ÖCALAN DARBE MEKANİĞİ VURGUSU YAPTI"

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlat ve Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla ve 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz 'devlet aklı' olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan'ın. Bu anlamıyla yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor.

Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"

AK Parti'nin eski milletvekillerinden ve TGRT Haber yorumcusu Gazeteci Şamil Tayyar katıldığı tv100 yayınında Koçyiğit'in sözleriyle ilgili ses getirecek bir değerlendirmede bulundu.

Koçyiğit'in, Öcalan'ın söylediğini belirttiği "Darbe mekaniği devreye girebilir" sözleriyle ilgili konuşan Tayyar "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... (Öcalan) Orada biraz daha açıyor konuyu. Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor." dedi.

