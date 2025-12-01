Altın tırmanışta gram ve çeyrekte yeni rakamlar! Bunu yapan çok pişman olur İslam Memiş böyle uyardı
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 700 lira seviyesini aştı. Yatırımcılar altın daha da yükselir mi diye merak ederken pek çok banka yeni yıl tahminlerini güncelledi. İslam Memiş de bir uyarıda bulundu. İşte altın da son fiyatlar...
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 5 bin 765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan 5 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.
Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi.ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.Öte yandan dolar endeksi bugün 99,3 seviyesine gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Finans analisti İslam Memiş de sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Memiş şunları kaydetti:
"Altın borçlanıp araç almayın, Altın borçlanarak tatile gitmeyin, Altın borçlanarak borsaya girmeyin ,Altın borçlanarak kripto para almayın, Altın borçlanarak harcama yapmayın"