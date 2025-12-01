BIST 10.937
Mustafa Sarıgül, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nın, CHP ve Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP 39. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CHP'liler için kurultayların çok değerli olduğunu, kurultaylarda partinin enerjisinin arttığını belirtti.

CHP için kurultayın "demokrasi" anlamına geldiğini ifade eden Sarıgül, "Peki demokrasi ne demek? Demokrasi uzlaşmak, seçim demektir. CHP kurultaylarında demokrasinin hayata geçmesi tam olarak sağlanıyor. İşte böyle bir kurultayı dün başarıyla sona erdirdik. Cumhuriyet Halk Partililer olarak dün biten kurultaydan inançlarımızı tazeleyerek, kendimizi birlik beraberlik içerisinde yenileyerek çıktık." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, dün yapılan kurultayın tarihi bir kurultay olduğunu, bu kurultayın CHP ve Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını kaydetti.

Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iddia eden Sarıgül, "Yaptığımız kurultayda delegelerin iradesi tecelli etti. Şimdi sıra milli iradenin tecelli etmesinde." ifadesini kullandı.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
