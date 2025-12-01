Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar

BOLU Göynük'de bir santralde çalışan Ö.K, iddiaya göre iş arkadaşlarının makatından kompresörle hava vermesi üzerine fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kalın bağırsağının patladığı belirlenen işçi acilen ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da yaşanmıştı ve Muhammed Kendirci yaşamını yitirmişti.

BOLU’nun Göynük ilçesinden gelen haber dehşete düşürdü. Şanlıurfa'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'makattan hava basma' olayı bu kez Göynük'te bir enerji santralinde 'şaka' olsun diye yapıldı.

ŞAKA DİYE MAKATINA...

İddiaya göre, santralde çalışan işçiler, birlikte görev yaptığı Ö.K.’ye “şaka” yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı. Olaydan kısa süre sonra fenalaşan Ö.K., kendi imkânlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILDI

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ö.K.’nin yapılan kontrollerinde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Acilen ameliyata alınan işçinin başarılı bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye doğru ilerlediği bildirildi.

URFA'DA ÇIRAK ÖLMÜŞTÜ

Benzer bir olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden 14 Kasım 2025 tarihinde yaşanmıştı. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan Muhammed Kendirci, 1.5 yıldır çalıştığı marangoz atölyesinde, kalfası Habip Aksoy tarafından makatına kompresörle hava basılarak öldürülmüştü.

ŞAKA DEMİŞTİ

Tutuklanan zanlı ifadesinde, kompresörle Kendirci’nin pantolonundaki talaşı silmek isterken, olayın meydana geldiğini ileri sürdü. Tek görgü tanığı ise Aksoy ile Kendirci’nin şakalaştığını iddia etti.