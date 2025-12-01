BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar

Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar

BOLU Göynük'de bir santralde çalışan Ö.K, iddiaya göre iş arkadaşlarının makatından kompresörle hava vermesi üzerine fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kalın bağırsağının patladığı belirlenen işçi acilen ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da yaşanmıştı ve Muhammed Kendirci yaşamını yitirmişti.

Abone ol

BOLU’nun Göynük ilçesinden gelen haber dehşete düşürdü. Şanlıurfa'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'makattan hava basma' olayı bu kez Göynük'te bir enerji santralinde 'şaka' olsun diye yapıldı.

ŞAKA DİYE MAKATINA...
İddiaya göre, santralde çalışan işçiler, birlikte görev yaptığı Ö.K.’ye “şaka” yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı. Olaydan kısa süre sonra fenalaşan Ö.K., kendi imkânlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILDI
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ö.K.’nin yapılan kontrollerinde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Acilen ameliyata alınan işçinin başarılı bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye doğru ilerlediği bildirildi.

URFA'DA ÇIRAK ÖLMÜŞTÜ
Benzer bir olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden 14 Kasım 2025 tarihinde yaşanmıştı. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan Muhammed Kendirci, 1.5 yıldır çalıştığı marangoz atölyesinde, kalfası Habip Aksoy tarafından makatına kompresörle hava basılarak öldürülmüştü. 

Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar - Resim: 0

ŞAKA DEMİŞTİ
Tutuklanan zanlı ifadesinde, kompresörle Kendirci’nin pantolonundaki talaşı silmek isterken, olayın meydana geldiğini ileri sürdü. Tek görgü tanığı ise Aksoy ile Kendirci’nin şakalaştığını iddia etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın tırmanışta gram ve çeyrekte yeni rakamlar! Bunu yapan çok pişman olur İslam Memiş böyle uyardı
Foto Galeri Altın tırmanışta gram ve çeyrekte yeni rakamlar! Bunu yapan çok pişman olur İslam Memiş böyle uyardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak
Eskişehir'de arızalı görünümü verilen araçtan çıkanlara bakın!
Eskişehir'de arızalı görünümü verilen araçtan çıkanlara bakın!
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı
Öcalan'ın sözlerine ses getirecek yorum! Bahçeli'ye darbe yapılacak
Öcalan'ın sözlerine ses getirecek yorum! Bahçeli'ye darbe yapılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek
Pizza yedikten sonra nargile içti hayatını kaybetti!
Pizza yedikten sonra nargile içti hayatını kaybetti!
Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi
Rockets, Utah Jazz'a fark attı! Alperen Şengün bildiğiniz gibi
Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak
Cep telefonu aboneliğine yeni düzenleme! Hatlar 3 ayda bir kapanacak
Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!
Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu
GO Enerji, 45 milyon avroluk yatırımla Ankara'da batarya fabrikası kuracak
GO Enerji, 45 milyon avroluk yatırımla Ankara'da batarya fabrikası kuracak