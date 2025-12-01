Migros CEO'su 'canımı çok acıtıyor' deyip ifşa etti! Kendi besinlerine ilaç atmıyorlar...

TÜRKİYE gıda güvenliği ve fahiş fiyatlar sarmalına girmiş durumda. 5 lira olan ürün markette 35'e satılırken, para kazanamayan çiftçi tarlayı terkediyor. Daha vahim olanı ise çiftçinin kullandığı ilaçlar... Migros CEO'su tanık olduğu vahim durumu "Çiftçi kendi yiyeceğine ilaç atmıyor" diyerek aktardı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) düzenlediği 26. İş Dünyası Zirvesi'ne Türkiye'de yaşanan gıda güvenliği ve fahiş fiyat artışlarıyla ilgili gerçekler damga vurdu. Zirvede konuşan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort'un aktardıkları ise vahim tabloyu açıklıkla ortaya döktü.

BÖYLE GİDERSE SATACAK ÜRÜN OLMAYACAK

Türkiye'nin gıda arzında ciddi bir risk döneminden geçtiğini vurgulayan Tort, üreticilerin kâr edemediği için üretimden çekildiğini, bunun da ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu şu sözlerle özetledi:

-“Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz. O zaman ithalat furyasının içinde gıdayı da bu paydaşlardan biri haline getirmek zorunda kalabiliriz diye kaygımız var.”

5 LİRALIK ÜRÜN 35 LİRAYA SATILIYOR

Maliyet enflasyonunun ve lojistik sorunlarının etiketlere nasıl yansıdığını bir örnekle anlatan Tort, Antalya ile İstanbul arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çekti;

-“Ürün Antalya’da 5 lira, İstanbul’da 35 lira. Bunun çok basit bir matematiği var. Randımanlı üretim yoksa sıfır maliyetli bir ürünü İstanbul’da satmanın maliyeti 21 lira. Üretici 5 liraya üretmez. Tedarik maliyetini ve ortak üretim maliyetini düşürmemiz şart”

"KENDİ YİYECEĞİNE İLAÇ ATMIYOR

Gıda güvenliği konusunda sahadan verdiği bir örnek dikkat çekti. Tort, bazı üreticilerin kendi tüketecekleri ürünleri ayrı yetiştirdiğini belirterek korkunç gerçeği şöyle aktardı: