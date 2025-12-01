Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi

Türk Telekom, müşterilerini teknolojik ürünlerle buluşturmak üzere geliştirdiği Türk Telekom eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla dijital kanallar üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda şirket, akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklık gibi geniş bir ürün yelpazesindeki teknolojik ürünleri, Türk Telekom güvencesi altında eMağaza internet sitesinde kullanıcılara sunuyor.

Çevrim içi alışveriş deneyimini kolaylaştıran eMağaza'da yer alan ürünler için faturaya ek 12 aya varan taksit seçeneği bulunuyor. Lansmana özel avantajlı ödeme seçeneklerinin de yer aldığı eMağaza'dan yapılan alışverişlerde, ürünler hızlı teslimatla ve ücretsiz kargoyla müşterilere ulaştırılıyor.

Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun alışverişi yapmak için şirketin internet sitesini ziyaret ederek birkaç adımda istediği ürünü satın alabiliyor.