BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!

İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası Kasım enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Kasım'da İstanbul'da enflasyon yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 oldu.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 1,19 oldu.

İstanbul'da yıllık bazda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren endeks yüzde 38,28 arttı. Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 40,84 düzeyindeydi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasımda yüzde 2,14 artarken, yıllık bazda artış yüzde 23,12 olarak belirlendi. Yıllık artış önceki ayda yüzde 23,78 olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı
Migros CEO'su 'canımı çok acıtıyor' deyip ifşa etti! Kendi besinlerine ilaç atmıyorlar...
Migros CEO'su 'canımı çok acıtıyor' deyip ifşa etti! Kendi besinlerine ilaç atmıyorlar...
Akbank ve EBRD'den KOBİ ve genç girişimcilere destek
Akbank ve EBRD'den KOBİ ve genç girişimcilere destek
"Evlenmeyenleri işe almayın" çıkışı! Mustafa Destici'nin sözleri gündeme oturdu
"Evlenmeyenleri işe almayın" çıkışı! Mustafa Destici'nin sözleri gündeme oturdu
Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli için kritik ipucu! En düşük emekli maaşı...
Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli için kritik ipucu! En düşük emekli maaşı...
Avcular'da metrobüs arızası yolcuları perişan etti
Avcular'da metrobüs arızası yolcuları perişan etti
Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar
Bolu'dan korkunç haber! Kompresörle işçinin makatına hava bastılar
Mustafa Sarıgül, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi
Mustafa Sarıgül, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi