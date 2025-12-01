İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası Kasım enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Kasım'da İstanbul'da enflasyon yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 oldu.Abone ol
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 1,19 oldu.
İstanbul'da yıllık bazda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren endeks yüzde 38,28 arttı. Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 40,84 düzeyindeydi.
Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasımda yüzde 2,14 artarken, yıllık bazda artış yüzde 23,12 olarak belirlendi. Yıllık artış önceki ayda yüzde 23,78 olmuştu.