Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu

İSTANBUL Çağlayan'da görevli olan kadın bir savcının İBB soruşturması bilgi sızdırdığını öne sürüldü. İddialara göre hamile olan kadın savcı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına bilgi veriyordu. Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberine göre gözaltına alınan kadın savcı açığa alınıp Şanlıurfa'ya gönderildi.

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan bir kadın savcının, İBB operasyonlarından önce bilgi sızdırdığı iddia edildi. Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberi savcıyla ilgili haberi 'Kızıl saçlı köstebek savcı' başlığı ile duyuruldu.

KIZIL SAÇLI SAVCI

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik açılan davanın iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yolsuzluk operasyonu öncesinde kızıl saçlı bir kadın savcıyla otel odasında görüştüğü iddia edilmişti. O savcının İstanbul Adliyesi'nde çalışan savcı S.Ç.S. olduğu belirlendi.

Örgüt yöneticilerinin özel görüşmelerini yaptığı Zorlu Center'daki Raffles Otel'de İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı" kadın bir savcının görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

Bu iddiayı, etkin pişmanlıktan yararlanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası, tutuklu işadamı Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım'ın ifadelerinde dile getirmişti. Yıldırım, Zorlu Center'daki Raffles Otel'in 2604 numaralı odasında, Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı bir kadın savcı" arasında yaklaşık 3-4 saat süren gizli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

HAMİLE SAVCI URFA'YA YOLLANDI

HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdüğü kaydedildi. İddia edilen bilgilere göre kadın savcı, dün sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Kadın savcının hamile olduğu, atamasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından bizzat yapıldığı ve ifadesinin alınmasının ardından kararname ile Şanlıurfa'ya gönderildiği ve açığa alındığı öne sürüldü.

Etkin pişmanlık ifadesinin ardından başlatılan inceleme sonucunda gözaltına alınan savcının elindeki dijital verileri vermemek için direndiği de öne sürülen iddialardan bir diğeri.