BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Ocak ayından bu yana 750 binden fazla yeni vatandaşımız partimize katıldı." dedi.

Abone ol

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde AK Parti teşkilatları olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Büyükgümüş, yeni katılımlarla AK Parti ailesinin büyüdüğünü belirterek, "Ocak ayından itibaren 750 binden fazla yeni vatandaşımız partimize katıldı. Sürekli olarak fikrimizi, heyecanımızı, duygumuzu Anadolu'nun ruh kökünden aldığımız ilhamla ürettiğimiz siyasetimizi 81 ilimizde büyütmek istiyoruz." dedi.

İdeallerinin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edip, daha adil bir dünyanın kurulması için Anadolu'dan ilham almak olduğunu ifade eden Büyükgümüş, bu amaçla siyasi çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatının yaptığı bütün faaliyetlerin, genel başkan yardımcılarından bakanlara, genel merkezden en ücra noktadaki bir mahalle teşkilatına kadar aynı ruh ve heyecanla yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yaz ayları boyunca bakanlarımız sürekli sahadaydı. Bir yandan devlet görevlerini gerçekleştirirken bir yandan da AK Parti'mizin oylarını yukarıya taşıyacak teşkilat çalışmalarımıza da katılıyorlar. Genel başkan yardımcılarımız da aynı şekilde. Biz burada tamamen bir kardeşler topluluğu olarak, bu davaya inanmış yürekler olarak AK Partimizin siyasi varlığını nasıl en üst noktaya taşırız bunun muhasebesini yapıyoruz. Üyelik çalışmamızı rakamlardan ibaret bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her kaydettiğimiz yeni vatandaşımızın bir gönül olduğunu ve onun gönlüyle AK Parti'mizin duygusunu, fikriyatını daha da büyüttüğümüze inanıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı
Migros CEO'su 'canımı çok acıtıyor' deyip ifşa etti! Kendi besinlerine ilaç atmıyorlar...
Migros CEO'su 'canımı çok acıtıyor' deyip ifşa etti! Kendi besinlerine ilaç atmıyorlar...