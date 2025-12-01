BIST 10.899
Airbus, uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

Airbus'tan yapılan açıklamada, 28 Kasım tarihinde dünyadaki bütün A320 tipi uçaklarını ilgilendiren ve acil önlem alınması çağrısı içeren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlandığı anımsatıldı.

"Etkilenme olasılığı bulunan yaklaşık 6 bin uçağın büyük çoğunluğunda gerekli değişiklikler tamamlanmıştır.” ifadesi kullanılan açıklamada, Airbus’ın geriye kalan 100'den az sayıdaki uçakta yapılacak tadilatları desteklemek ve bunların tekrar hizmete girebilmesini sağlamak için hava yolu firmaları ile yakın çalıştığı bildirildi.

Bu arada, JetBlue uçuşunda yaşanan bir olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceği belirlenmiş ve bu nedenle Airbus, 28 Kasım Cuma günü, A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurmuştu.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan yazılım güncellemesinin yol açtığı hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasını yapmıştı.

EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini talep etmiş, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını vermişti.

