BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan bilgi sızıntısı sonrası alarm durumuna geçti. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisi sosyal medyada yayılınca köstebek avı başlatıldı. Okan Buruk'u küplere bindiren olay sonrası tesislerde sıkı önlemler alındı.

Abone ol

Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, beklenmedik bir gelişme yönetimin ve teknik ekibin keyfini kaçırdı. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisinin kısa sürede sızması üzerine köstebek avı başlatıldı.

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Söz konusu görüntü ve bilgilerin hızla yayılması, Teknik Direktör Okan Buruk başta olmak üzere sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde rahatsız etti. Daha önce taktik çalışmalarının ve muhtemel 11'in basına sızmasından dolayı tepki gösteren Buruk'un, bu kez de benzer bir olayın yaşanmasına sert şekilde karşı çıktığı öğrenildi.

TESİSLERDE SIKI ÖNLEM

Kemerburgaz'daki son olayın ardından kulüpte adeta alarm verildi. Tesis çalışanlarından idari personele kadar tüm görevlilerin uyarıldığı, içinde bulunulan hassas dönemde bilgi güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kaynakların, "Kemerburgaz'da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ancak derbi öncesi Samandıra'dan tek bir haber sızmıyor" diyerek duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Bu süreçte Okan Buruk, takımın dünkü antrenmanında derbi için planlanan taktikleri ve muhtemel kadroyu oyuncularına uygulamalı olarak gösterdi. Buruk'un, Fenerbahçe'nin son formu ve oyun anlayışı üzerinden ayrıntılı uyarılar yaptığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın