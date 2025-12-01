Derbi öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Okan Buruk sinirden küplere bindi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan bilgi sızıntısı sonrası alarm durumuna geçti. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisi sosyal medyada yayılınca köstebek avı başlatıldı. Okan Buruk'u küplere bindiren olay sonrası tesislerde sıkı önlemler alındı.

Abone ol

Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, beklenmedik bir gelişme yönetimin ve teknik ekibin keyfini kaçırdı. Sakat oyuncuların antrenmana katıldığı bilgisinin kısa sürede sızması üzerine köstebek avı başlatıldı.

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Söz konusu görüntü ve bilgilerin hızla yayılması, Teknik Direktör Okan Buruk başta olmak üzere sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde rahatsız etti. Daha önce taktik çalışmalarının ve muhtemel 11'in basına sızmasından dolayı tepki gösteren Buruk'un, bu kez de benzer bir olayın yaşanmasına sert şekilde karşı çıktığı öğrenildi.

TESİSLERDE SIKI ÖNLEM

Kemerburgaz'daki son olayın ardından kulüpte adeta alarm verildi. Tesis çalışanlarından idari personele kadar tüm görevlilerin uyarıldığı, içinde bulunulan hassas dönemde bilgi güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kaynakların, "Kemerburgaz'da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ancak derbi öncesi Samandıra'dan tek bir haber sızmıyor" diyerek duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Bu süreçte Okan Buruk, takımın dünkü antrenmanında derbi için planlanan taktikleri ve muhtemel kadroyu oyuncularına uygulamalı olarak gösterdi. Buruk'un, Fenerbahçe'nin son formu ve oyun anlayışı üzerinden ayrıntılı uyarılar yaptığı öğrenildi.