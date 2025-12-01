BIST 10.899
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin son bölümünü 24 saatte 8 milyon kişi izledi

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisi dijitalde ilgi görüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümü YouTube'da 30 milyon görüntülenmeyi aşan dizinin sekizinci bölümü ise 24 saatte 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.

Dizinin bir sonraki bölümünün fragmanı ise 24 saatte 5 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

