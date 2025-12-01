Muğla'da çoban keçilerini otlatırken buldu korumaya alındı! İnsan figürlü mezar steli şaşırttı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde keçilerini otlatan çobanın bulduğu sunak formundaki insan figürlü mezar steli görenleri şaşırttı. 300 kilogram ağırlığındaki mezar steli, bulunduğu yerden çıkarılıp yaklaşık 7 saat taşınarak Fethiye Müze Müdürlüğüne getirildi ve koruma altına alındı.
Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatırken steli (mezar taşı) fark eden çoban, durumu Fethiye Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede tarihi olduğu belirlenen eser, ağırlığı nedeniyle taşınamayınca zarar verilmemesi için toprağa gömüldü ve alana fotokapan yerleştirildi.
Hazırlıkların ardından yeniden bölgeye giden ekipler, kara yolundan yaklaşık 45 dakika yürüyerek alana ulaştı ve eseri çıkardı.
7 saatte taşındı
Yaklaşık 300 kilogram olduğu değerlendirilen mezar steli, taşınma işlemi öncesinde özenle sarılarak hazırlandı. Sarp arazideki stel, arkeologlar ve işçiler tarafından yaklaşık 7 saat taşındı.