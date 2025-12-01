BIST 10.899
Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu

Kariyerinde 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu ile olimpiyat 3'üncülüğü bulunan eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada "Kadın güreşimizin öncülerinden, olimpiyat madalyalı, 2 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu sporcumuz Yasemin Adar Yiğit’in, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasını tebrik ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca "Aktif sporculuk döneminde ülkemize sayısız ilki ve büyük başarıları kazandıran Yasemin Adar Yiğit, kadın güreşinin Türkiye’de yükselmesinde en güçlü isimlerden biri oldu. Yeni görevinde başarılar diliyor, Türk sporuna sağlayacağı katkıların aynı kararlılık ve vizyonla devam edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

